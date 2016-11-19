Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Terör örgütüne üye olmak' ve ablalık yaptığı tespit edilen öğretmenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 672 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen S.S.Y., B.Y., A.D., H.K., N.B., L.K., G.Ö., E.Ö., H.N., Z.B., R.A. ve H.G. Kayseri'de, H.B. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Kayseri'deki kadınlar arasında himmet, toplantı, gazete aboneliği organize ettikleri belirlendi. Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.