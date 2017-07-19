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FETÖ'nün kripto Elazığ il imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında vatandaş ve polis iş birliği ile örgütte 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sözde kripto Elazığ imamı olduğu belirlenen A.G. yakalanarak tutuklandı.

FETÖnün kripto Elazığ il imamı tutuklandı

19 Temmuz 2017 10:24

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı çalışmada Elazığ yapılanmasının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminden bugüne kadar sözde Elazığ il imamlığı görevini A.G.'nin yürüttüğünü belirledi. Sözde il imamının yakalanması için başlatılan çalışmalarda vatandaşların yardımı ve örgüt içerisinden bir şahsın ihbarı ile yeri tespit edildi. Kripto yapısını yönettiği iddia edilen A.G., örgütte kendisine bağlı bir şahısla buluşmak üzereyken yakalandı.

Örgüt üyeleri için hazırlanan sahte kimlikler çıktı

Terör örgütünün sözde kripto imamı yakalanmasının ardından, üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada farklı şahıslar adına hazırlanmış sahte kimlik kartları, örgütsel irtibatın sağlandığı tahmin edilen cep telefonu, sim kart, tablet, bilgisayar, çeşitli materyal ile bir miktar para ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli A.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Terör örgütü kurmak, yönetmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı. 

Halil İbrahim Varlı

 

 


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