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FETÖ’nün Kuşadası imamı yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde FETÖ’nün “Kuşadası imamı” olduğu öne sürülen zanlı yakalandı.

FETÖnün Kuşadası imamı yakalandı

16 Aralık 2016 23:18
FETÖ’nün Kuşadası imamı yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasının ardından PDY/FETÖ soruşturması kapsamında Kuşadası imamı olarak hakkında Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yakalama çıkartılan Harun A. (40) kayıplara karışmıştı. FETÖ’nün Kuşadası yapılanmasından sorumlu olan Harun A., 5 aydır her yerde aranıyordu.

Son olarak Manisa’nın Soma ilçesinde bulunduğu yolundaki ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Soma polisiyle yaptığı ortak operasyonda Harun A.’yı yakaladı. Tanınmamak için top sakal ve bıyık bıraktığı gözlenen Harun A. Kuşadası Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: aydın, fetö, Kuşadası ilçesi, Kuşadası imamı, yakalandı


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