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FETÖ’nün mahrem 60 subayına operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ’nün 60 mahrem subayına yönelik 16 ilde yaptığı operasyonda 17 kişi yakalandı.

FETÖnün mahrem 60 subayına operasyon

29 Mayıs 2018 11:43

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün TSK’nın Subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalarda 60 askeri personel belirlendi. Bu şahıslardan 4’ünün Albay, 4’ünün Yarbay, 1’inin Binbaşı, 7’sinin Yüzbaşı, 26’sının Üsteğmen, 15’inin Teğmen ve 3’ünün Astsubay olduğu tespit edildi. 60 askeri personelden 19’u hakkında daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı anlaşılırken,31’i muvazzaf 41 şüpheliye yönelik olarak 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

Operasyon çerçevesinde 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.  

Etiketler: fetö

 

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