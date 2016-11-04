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FETÖ’nün mahrem hizmet yapılanması ve sohbet hocalarına operasyon: 11 gözaltı

Kars merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik örgütün “mahrem hizmet yapılanması ve sohbet hocaları”na yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.


04 Kasım 2016 15:12

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün “mahrem hizmet yapılanması ve sohbet hocaları”na yönelik haklarında yakalanma kararları çıkartılan öğretmen ve ev kadınları hakkında Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince operasyon başlatıldı. Kars’ın yanı sıra Ankara, Amasya, Malatya, Erzurum, Samsun ve Giresun’da başlatılan operasyonlar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 18 kişiden 11’i gözaltına alındı. Haklarında tutuklama kararı bulunan 7 kişi ise aranıyor. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, TEM


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