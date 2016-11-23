Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda, askeri personelin 'Mahrem İmamı' olduğu tespit edilen bir öğretmenin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Ayrıca 6 emniyet personeli hakkında işlem yapılmış ve bu personellerden 2’si Bylock kullandığı gerekçesi ile tutuklanmış, Bylock kullandığı tespit edilen 2 askeri personel de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi.

21 şüpheli hakkında işlem

Kasım ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "Diğer kamu kurumlarından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan 12 kişi hakkında işlem yapılmış, işlem yapılanlardan 2 kişi tutuklanmıştır. 1-22 Kasım 2016 tarihleri arasında toplam 21 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Nejdet Armağan



