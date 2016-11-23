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FETÖ'nün 'Mahrem İmamı' yakalandı

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda askeri personelin 'Mahrem İmamı' olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

FETÖnün Mahrem İmamı yakalandı

23 Kasım 2016 09:14

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda, askeri personelin 'Mahrem İmamı' olduğu tespit edilen bir öğretmenin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Ayrıca 6 emniyet personeli hakkında işlem yapılmış ve bu personellerden 2’si Bylock kullandığı gerekçesi ile tutuklanmış, Bylock kullandığı tespit edilen 2 askeri personel de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi.

21 şüpheli hakkında işlem
Kasım ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "Diğer kamu kurumlarından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan 12 kişi hakkında işlem yapılmış, işlem yapılanlardan 2 kişi tutuklanmıştır. 1-22 Kasım 2016 tarihleri arasında toplam 21 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Nejdet Armağan

 


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