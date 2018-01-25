FETÖ'nün mahrem imamının telefonu ABD'den

Edinilen bilgiye göre, bir devlet okulunda din kültürü öğretmeni olan 3 çocuk babası Mehmet Yıldız, silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ ile bağlantısı ortaya çıkınca 1 Eylül 2016’da meslekten ihraç edildi 7 Eylül’de ise, ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Yıldız, "Telefon bana ait ama bu programı hiç kullanmadım. ‘ByLock’u televizyondan duydum. Örgütle de hiçbir bağlantım yok" diyerek kendini savundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Nisan ayında MİT ile yaptığı ortak çalışmayla örgütün mahrem imamlarını tek tek tespit etti. O imamlardan birinin de 27 Mart 2017 tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve örgütün ‘kripto ismi’ olan Mehmet Yıldız olduğu ortaya çıktı. Yıldız için ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçlamasıyla ‘yakalama kararı’ çıkartıldı. Polis de söz konusu zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tam 9 ay boyunca örgüte ait gaybubet evinde gizlenen Yıldız’ı, 27 Aralık’ta saklandığı evde yakaladı. Yıldız’ın, çok gizli hareket ettiği, kaldığı evlerde perdeleri 4 parmak açık bırakıp sokağı sürekli takip ettiği belirlendi. Sürekli adres değiştiren ve adeta bir ajan gibi hareket eden Yıldız’ın polis takibine karşı da yolda yürürken oyunlar yaptığı belirlendi.

Üzerinden örgüt içi görüşmeleri yaptığı yurt dışı uzantılı telefonla birlikte 2 adet cep telefonu çıkan Yıldız’ın, ‘ByLock’ programında ‘Sinan’ kod adını kullandığı ve rehberinde de örgütün diğer mahrem imamlarının da yer aldığı tam 4 sayfalık isim çıktığı belirlendi. ‘ByLock’ yazışmaları da deşifre olan Mehmet Yıldız’ın, bunun üzerine ‘Eagle’ adlı programı kullanıp, burada örgütü ayakta tutacak paylaşımlarda bulunduğu da belirlendi.

Yıldız’ın, yaptığı paylaşımlarla da çözülmelere karşı, ‘şefkat tokadı’ olarak da bilinen tehditlerde bulunduğu tespit edildi. Terörist başı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’daki döviz hesabına yüklü miktarda para yatırdığı da ortaya çıkan Yıldız’a ABD’den özel bir telefon gönderdiği de tespit edildi.

Söz konusu telefonun, yurt dışı uzantılı bir GSM operatöründen hizmet aldığı ve herhangi birinin adına da kayıtlı olmadığı tespit edildi. Terörist başı Fetullah Gülen tarafından, örgütün ‘mahrem imamları’na özel olarak gönderildiği belirlenen telefon aracılığıyla Yıldız’ın, örgütle bağlantısını sağlayıp, diğer teröristlerle görüştüğü belirlendi. Polis, şimdi o görüşmeleri deşifre etmeye çalışıyor.

Fatih Keçe

