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FETÖ'nün mahrem imamları adliyeye sevk edildi

Bursa'da FETÖ'nün mahrem imamları olduğu iddiasıyla 35 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖnün mahrem imamları adliyeye sevk edildi

08 Mayıs 2017 09:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında, Bursa'da örgütün mahrem imam yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta önce Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde operasyon gerçekleştirdi.

Bursa ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, çoğunluğu öğretmenlerin oluşturduğu 54 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital veriler ile diğer delillere el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulaması tamamlanan 54 zanlıdan 35'i bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 

Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: fetö, imam, mahrem


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