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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 askerden 4’ü tutuklandı.

FETÖnün mahrem yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

11 Mayıs 2018 15:39

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Malatya merkezli Ankara, İzmir, İstanbul ve Konya’da muvazzaf asker ve askeri okuldan ihraç edilen eski öğrencilerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede 2 teğmen ve askeri okuldan atılan 20 öğrenci, etkin pişmanlıktan faydalanarak yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Mahkeme, yüzbaşı rütbesindeki H.B.G., O.U., A.K. ve üsteğmen rütbesindeki N.K.'nın ise tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 4 asker sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.  

 

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