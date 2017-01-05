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FETÖ'nün MEB imamı hakkında yakalama kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı imamının Sait K. olduğu tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

FETÖnün MEB imamı hakkında yakalama kararı

05 Ocak 2017 16:48

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün, Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki yapılanmasının tespit edildiği kaydedildi. Yapılan açıklamada, örgütün Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı imamının Sait K. olduğu, Türkiye Aktif Eğitim Sendikası bayanlar imamı Kumru G., Türkiye MEB bayanlar imamı Necla A., Türkiye Aktif Eğitim-Sen erkekler imamı Osman B., Türkiye MEB imam yardımcısı Ankara Bölge sorumlusu Servet S. olduğu kaydedildi.
Ayrıca Konya MEB ablasının Arzu K., Yozgat MEB ablasının Leyla O., Kırşehir MEB ablasının Zeynep A., Eskişehir MEB ablasının Nurcan E., Çorum MEB ablasının Türkan D. olduğu, Tokat MEB ablasının İlknur B. bu imamlara bağlı olup Tokat zümre başkanları olarak görev alan A.K., H.T., H.K., F.Y., Z.K., Y.A., Z.A., E.A.Ç., A.B., B.K., S.Ş.’nin olduğunun tespit edilmesi üzerine tespit edilen şahıslardan 7'si hakkında gözaltı kararı verildiği, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, 3 kişinin de halen tutuklu olduğu tespit edildiği bildirildi.

Nurhan İçmez 


 


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