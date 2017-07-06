FETÖ’nün medya yapılanması davası ertelendi

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 25 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 1 tutuklu sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık avukatları ve yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada sanıklar söz alarak tahliyelerini talep etti. Bunun üzerine, sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, tahliyelerini istedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklardan Said Sefa’nın ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede diğer sanıklar Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

Dava kapsamında tutuklu yargılanırken tahliyelerine karar verilen 13 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından ikinci bir iddianame hazırlanmıştı. Bu iddianameye göre, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş'un ayrıca "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenmişti.