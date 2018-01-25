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FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağının ardından Ankara'da 300 tahliye

Güncellenen ByLock listesi sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında "Mor Beyin" mağduru olduğu anlaşılan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

FETÖnün Mor Beyin tuzağının ardından Ankarada 300 tahliye

25 Ocak 2018 14:41

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 27 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, FETÖ'nün asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP’lerine yönlendirildiğini, bu kapsamda yaklaşık bin kişinin tutuklu bulunduğunu bildirmişti. Kocaman, bu bin kişinin örgüt ile bağlantısının olmaması durumunda tahliyelerinin talep edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 11 bin 480 kişilik listede ismi yer alan ve tutuklu bulunan Ankara'daki şüpheliler savcılıklar tarafından incelendi. Güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan ve hakkında FETÖ'ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi. 

Abdullah Sarica

 

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