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FETÖ’nün ’Muğla İl İmamı’ tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Muğla’da terör örgütünün sözde il imamı Mehmet Akgün, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir’de düzenlenen operasyon ile yakalandı.

FETÖnün Muğla İl İmamı tutuklandı

26 Şubat 2018 15:26

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir buçuk yıldır firarda olan terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde sözde Muğla il imamı olduğu öğrenilen Mehmet Akgün, İzmir’de saklandığını tespit etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Cuma günü Mehmet Akgün’ün saklandığı gaybubet evine operasyon düzenledi. Sözde il imamının üzerinde sahte kimlik çıkarken, terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu açıklandı.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Mehmet Akgün, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir Tosun
 

 

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