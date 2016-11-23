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FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına operasyon: 12 tutuklama

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mülkiye" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında merkez valisi, kaymakamlar ve müfettişlerin de bulunduğu 43 kişinin ifadesinin alındığı, bu kişilerden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.

FETÖnün mülkiye yapılanmasına operasyon: 12 tutuklama

23 Kasım 2016 21:55

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 KPSS’de İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na şaibe karıştığı iddiasıyla operasyon düzenledi. Bu kapsamda 37 kaymakam ile aralarında merkez valisi ve müfettişlerin olduğu 43 kamu görevlisi Tokat Adliyesi'nde ifadeye çağrıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar tarafından yürütülen soruşturmada görevlendirilen savcılar tarafından ifadesi tamamlanan 12 kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 25 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: fetö, tutuklama


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