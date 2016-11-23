Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 KPSS’de İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na şaibe karıştığı iddiasıyla operasyon düzenledi. Bu kapsamda 37 kaymakam ile aralarında merkez valisi ve müfettişlerin olduğu 43 kamu görevlisi Tokat Adliyesi'nde ifadeye çağrıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar tarafından yürütülen soruşturmada görevlendirilen savcılar tarafından ifadesi tamamlanan 12 kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 25 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Nurhan İçmez

