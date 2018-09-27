FETÖ'nun öğrenci sorumlusu karı-koca yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Fait M. S. ve karısı Zeynep S.'nin, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saklandıkları gaybubet evinde oldukları tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu gaybubet evine Salı gecesi operasyon düzenledi. FETÖ'ye ait çeşitli kurumlarda daha önce çalıştıkları ortaya çıkan karı-kocada ikişer ByLock bulunduğu ortaya çıktı. Fait M. S.'nin 69 bin 614 kez, eğitim fakültesi mezunu olan karısı Zeynep S.'nin ise 2 bin 619 kez ByLock erişimi sağladıkları tespit edildi. Fait M. S.'nin örgütün orta ve lise düzeyinde erkek öğrenci, eşinin ise kız öğrenci sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Zeynep S'den bir adet sahte kimlik ele geçti. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Fait M. S. ve Zeynep S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay