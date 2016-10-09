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FETÖ'nün öğretmen ve ev abilerine operasyon: 11 gözaltı

Elazığ’da, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, öğretmen ve ev abisi öğrencilerinin de yer aldığı 11 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖnün öğretmen ve ev abilerine operasyon: 11 gözaltı

09 Ekim 2016 10:28

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanan öğretmen ve ev abisi öğrencilerin de yer aldığı 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Elazığ merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri ve Muş dahil 5 ilde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda öğretmen ve ev abisi öğrencilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine götürüldü. Firari durumda olan 8 öğretmenin de arandığı bildirildi.

Şüphelilerden bazılarının örgütte ’abi’ pozisyonunda olduğu ve çoğunluğunun örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’u kullandığı öğrenildi.

Elazığ’da FETÖ soruşturması kapsamında daha öncede 18 öğretmen gözaltına alınmış, 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Halil İbrahim Varlı


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