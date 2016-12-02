Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ'nün Orta Karadeniz imamı Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün Orta Karadeniz imamı Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün Orta Karadeniz bölge imamı olduğu ileri sürülen şahıs, Samsun polisinin operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

FETÖnün Orta Karadeniz imamı Ankarada yakalandı

02 Aralık 2016 10:41

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün Orta Karadeniz illeri bölge imamı olduğu Sait A.'yı (54) Ankara Yenimahalle'de yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından geçtiğimiz perşembe gecesi düzenlenen operasyonla yakalanarak Samsun'a getirilen Sait A.'nın sorgusu tamamlandı. 

ByLock kullandığı tespit edilen Sait A.'nın Feza A.Ş.'de sigortalı gösterilip, Samanyolu TV'de ayrıca programlara katıldığı öğrenildi. Sait A.'nın Samsun merkezli olarak Orta Karadeniz illerini yönettiği ileri sürüldü. Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında Sait A., bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Sait A., Samsun Emniyet Müdürlüğünden çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Allah razı olsun, bakileştiriyorsunuz ya. Teşekkür ediyoruz" dedi. 

Muammer Ay-Gökhan İçkilli
 

Etiketler: fetö, imam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç