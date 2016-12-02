Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün Orta Karadeniz illeri bölge imamı olduğu Sait A.'yı (54) Ankara Yenimahalle'de yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından geçtiğimiz perşembe gecesi düzenlenen operasyonla yakalanarak Samsun'a getirilen Sait A.'nın sorgusu tamamlandı.

ByLock kullandığı tespit edilen Sait A.'nın Feza A.Ş.'de sigortalı gösterilip, Samanyolu TV'de ayrıca programlara katıldığı öğrenildi. Sait A.'nın Samsun merkezli olarak Orta Karadeniz illerini yönettiği ileri sürüldü. Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında Sait A., bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Sait A., Samsun Emniyet Müdürlüğünden çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Allah razı olsun, bakileştiriyorsunuz ya. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Muammer Ay-Gökhan İçkilli

