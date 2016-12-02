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FETÖ'nün Orta Karadeniz imamı tutuklandı

FETÖ'nün Orta Karadeniz bölge imamı olduğu ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

FETÖnün Orta Karadeniz imamı tutuklandı

02 Aralık 2016 15:29

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün Orta Karadeniz illeri bölge imamı olduğu öğrenilen Sait A.'yı (54) Ankara Yenimahalle'de yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından geçen perşembe gecesi düzenlenen operasyonla yakalanarak Samsun'a getirilen Sait A.'nın sorgusu tamamlandı. 

Sait A.'nın Samsun merkezli olarak Orta Karadeniz illerini yönettiği ileri sürüldü. Samsun Adliyesine sevk edilen Sait A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Etiketler: fetö


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