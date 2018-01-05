FETÖ'nün para kasası yeniden tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'e yönelik açılan davada 21 sanık ile birlikte yargılanan Naksan Holding eski Yönetim Kulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, avukatının itirazı üzerine sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartı ile tahliye edilmişti.

1,5 yıldır cezaevinde yatan Nakıboğlu, savcılığın 10. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluk halinin devamı için bulunduğu itirazı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Savcının talebini değerlendiren mahkeme, Cahit Nakıboğlu hakkında tutuklama ve yakalama kararı çıkarttı. Evinden alınarak önce sağlık raporu için hastaneye ardından ise Gaziantep Adliyesine götürülen Nakıboğlu, tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anjiyo olmuştu

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilen ve tutuklu bulunan Nakıboğlu, dava sürecinde sağlık sorunları ile gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Nakıboğlu, kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu. Anjiyonun ardından tekrar cezaevine götürülen Nakıboğlu’nın avukatları, aldığı rapor ile 9. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, tahliyesini talep etti. Nakıboğlu'nun raporu, mahkeme heyeti tarafından değerlendirilerek, cezaevi koşullarında kalmasının sağlığı açısından risk teşkil ettiğine karar vermişti.