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FETÖ’nün para transferine büyük darbe!

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 aydır aranan örgütün finans imamı olarak bilinen Necdet Bayram polis tarafından yakalandı.


04 Ekim 2016 12:19

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY kapsamında yürütülen 3 ayrı soruşturmada örgütün finans imamı olarak aranan Necdet Bayram düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli Bayram, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Paraları toplayıp, yurt dışına transfer ediyormuş

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Bayram’ın FETÖ üyelerinden aldığı himmetleri toplayarak, yurt dışına aktardığı ileri sürüldü.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY kapsamında yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak, toplam 3 ayrı soruşturma firarisi olarak 3 aylık bir zaman süresince aranan N.B. isimli şahıs görevlilerimizce yakalanmıştır. Şahıs hakkında yapılan soruşturmalar neticesinde FETÖ/PDY‘nin Elazığ finans imamlarından olduğu anlaşılmış olup hakkında yürütülen soruşturmalardan dolayı adliyeye sevk edilmiştir" denildi. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: fetö, para transferi


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