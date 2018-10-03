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FETÖ'nün Pensilvanya yerleşkesinde polis hareketliliği

FETÖ'nün Pensilvanya yerleşkesinde polis hareketliliği
FETÖ'nün Pensilvanya yerleşkesinde polis hareketliliği

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan yerleşkesinden gelen silah sesleri üzerine yerel polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

FETÖ'nün, Pensilvanya'da bulunan yerleşkesinden gelen silah sesleri üzerine yerel polisin yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı. Yerleşkeye dışarıdan silahlı saldırı olduğundan şüphelenildiği belirtildi.
Pensilvanya Eyalet Polisine(PSP) ait araçların kampın çevresindeki yollarda şüpheli veya şüphelileri aradığı kaydedildi. Polisten kesin olarak kimi aradıklarına dair bir açıklama gelmezken aranılan kişilerden birinin eşkali “siyah giyinmiş silah taşıyan erkek” olarak duyuruldu. Bölgenin üzerinde arama yapan polis helikopterleri de dikkat çekti.

Çevrede yaşayanlara, evlerinde kalma ve dışarıya zorunlu olmadıkça çıkmama uyarısı yapıldığı öğrenildi. Ayrıca polise bağlı adli araştırma ekibinin de Fetullah Gülen'in senelerdir yaşadığı yerleşkeye giriş yaptığı aktarıldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı ve yerleşkenin kurşungeçirmez camlarından bir kısmının ise hasar gördüğü belirtildi.  

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu


 

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