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FETÖ'nün polis akademisi mahrem sorumlusu tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Polis Akademileri mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi özel ekip tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖnün polis akademisi mahrem sorumlusu tutuklandı

06 Kasım 2017 15:16

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Polis Akademisindeki yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde "mahrem imam" olduğu yönünde bilgiler bulunan ve firarda olan "Buğra" adlı Korkmaz B.'yi 13 gün önce Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. Kormaz B.'nin Samsun'da örgüt tarafından "gaybubet evi" olarak nitelendirilen bir yerde saklandığı ve sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya yönelik planlar yaptığı tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip tarafından takip sonucu gaybubet evinden çıktığı esnada yapılan operasyonla üzerinde bulunan sahte kimlik ile yakalanan Korkmaz B.'nin Samsun Emniyet Müdürlüğünde 13 gün süren sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Korkmaz B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

 

 

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