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FETÖ'nün "polis mahrem imamı" yapılanmasına operasyon: 6 kişi yakalandı

FETÖ'nün "polis mahrem imamı" yapılanmasından oldukları iddiasıyla aranan 9 şüpheliden 6’ı yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖnün &quot;polis mahrem imamı&quot; yapılanmasına operasyon: 6 kişi yakalandı

04 Mayıs 2018 17:29

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "polis mahrem imamı" yapılanmasından oldukları iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan 9 şüpheliden 6’ı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Konuyla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “FETÖ/ PDY terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, imam konumunda faaliyet yürüten şüpheliler ve eşlerinin ikametleri tespit edilerek düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanmıştır. Firari3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir” denildi.  

 

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