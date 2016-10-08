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FETÖ’nün polislerden sorumlu Türkiye imamı hakkında yakalama ve gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Türkiye polislerinden sorumlu imamlığını yaptığını öne sürülen S.S. ile birlikte toplam 13 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖnün polislerden sorumlu Türkiye imamı hakkında yakalama ve gözaltı kararı

08 Ekim 2016 22:31

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamada Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat’ta örgütün üst düzey yöneticiliğini yaptığını öne sürülen 13 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2011 yılına kadar Türkiye polislerinden ve Alevilerden sorumlu imamlığını yapmaktan şüpheli S.U., 2011 yılından sonra Türkiye polislerinden sorumlu imamlığını yaptığı ve kapatılan paralel yapıya mensup gazetede yazar olarak çalışan S.S., Türkiye polis imamı yardımcılığını yapmakta olan şüpheli Z.D., Samsun polis ve amirlerden sorumlu imam şüpheli S.Ç., Samsun bölge polis imam yardımcılığı yapmakta olan şüpheli M.Ş., Samsun'da 2011 yılına kadar bölge polis imamlığı yapan C.Ş., Samsun'da emniyet imamlığı yapmakta olan şüpheli Ç.Ö., Çorum'da polislerden sorumlu il imamı E.G., Amasya'da polislerden sorumlu il imamı K.D., Samsun polislikten amirliğe geçen sorumlu imam M.U., Samsun bölgesinde polislikten amirliğe geçenlerden sorumlu Ö.M.E., Çorum'da polislikten amirliğe geçenlerden sorumlu R.A., Tokat'ta polislerden sorumlu il imam yardımcılığı yapan B.K. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde yönetici ve üye olmak’ suçları nedeniyle yakalama ve gözaltı kararları çıkartılmış olup soruşturmalarımız halan devam etmektedir". 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: fetö


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