15’i şike soruşturmasından, 17’si başka suçtan tutuklu, 7’si yakalama kararıyla aranan toplam 108 şüpheli, 91 mağdur ve 75 müştekinin yer aldığı iddianamede, gizli tanık da ifade verdi. Gizli tanığın ifadelerine göre Zaman Gazetesi’ndeki kumpas toplantısında, futbolun popülaritesinden faydalanmak gerektiği belirtilerek eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi örneği verilmiş.

İddianamede ismi ‘Güneş’ olarak belirtilen gizli tanık, kapatılan Fatih Üniversitesi’nin eski rektörü firari şüpheli Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın katılımcılara yönelik konuşmasını aktardı. Güneş, Tekalan’ın toplantıda, futbolla ilgili şunları söylediğini belirtti.

‘F.BAHÇE TARAFTARI KENETLENMİŞ’

“Radyomuz var, televizyonumuz var, gazetemiz, derneklerimiz var. Her alanda varız ama futbolda neden yokuz? Berlusconi geçmişte mafya olmasına rağmen futbolun popülaritesi sayesinde geçmişini sildi, başbakan oldu. Aziz Yıldırım inanılmaz bir kitleye hitap ediyor. Fenerbahçe taraftarı da bizim gibi kendi aralarında kenetlenmiş. Ayrı bir sivil toplum örgütü gibi. Emniyetteki arkadaşlara söyleyelim, şike yasası çıkıncaya kadar bir şablon oluştursunlar ve bu kişiler hakkında önleme dinlemesi yapsınlar ki, her şey önümüzde hazır dursun.”

Mehmet Ali Şengül araya girerek “Emniyet’teki arkadaşlara söyleyelim. Operasyon, beklentilerimizden daha büyük hayırlı etkilere sebep olacaktır. Zaten halk tarafında da şike olduğuna dair bir kanaat mevcuttur” dedi. Şike operasyonu yapılmadan önce Zaman Gazetesi’ni ziyaret ettiğini belirten gizli tanık Güneş, ifadesinde şunları kaydetti: “Kulüplere yönelik bir operasyon olacağından, merkezinde de Fenerbahçe olacağından da bahsedildi. Hidayet Karaca’ya, bu işin medya ayağını yürüteceği söylendi. Karaca da ‘Layıkıyla yaparız’ dedi.”

İddianamede, 17 Aralık’ta gözaltına alınan işadamı Reza Zarrab’ın, 17 Aralık kumpası soruşturmasında tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, “Avukat Halil İbrahim Koca, avukatla beni ziyarete geldi. Bana ‘Sen bir daha güneş yüzü göremezsin. Savcılığa ek ifade vermek istiyorum de. Şunları söyle: ‘Sen bir telefon konuşmanda, 1 numaradan bahsetmişsin. Bu bir numaralı kişinin dönemin Başbakanı Erdoğan olduğunu, her şeyden bilgisinin olduğunu söyle. Bakanlar benden zorla rüşvet aldı de. Seni adli kontrolle serbest bıraktırayım. Bunları söylersen soruşturmayı yürüten Savcı Celal Kara ile görüşürüm” dediği de yer aldı.

28 KİŞİ BYLOCK KULLANMIŞ

İddianamedeki 28 şüphelinin FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi. Bu kişiler arasında, firari Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan ile eski emniyet müdürleri İbrahim Emre, Ahmet Davulcu, Nazmi Ardıç ve Zaman Gazetesi eski yöneticilerinden Muhammed Fatih Uğur da bulunuyor. İddianamede, FETÖ’nün, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Başkan Aziz Yıldırım’a yönelik şike soruşturmasındaki amacının “Hükümet aleyhine oluşacak algının bir parçası” olduğu da belirtildi.

Veli Sarıboğa - Gazete Habertürk