FETÖ’nün uluslararası yasadışı faaliyetlerini soruşturan Amsterdam&Partners hukuk firmasının yöneticisi Avukat Robert Amsterdam, örgütün sadece bu yıl ABD ekonomisinden eğitim amaçlı yarım milyar dolar çektiğini söyledi. Michigan Eyalet Üniversitesi’ndeki bir programa video konferans yöntemiyle katılan Amsterdam, FETÖ kurumlarının, siyasi ilişki ve PR çalışmaları için ciddi para harcadığını ve çok sayıda dinler arası diyalog organizasyonu düzenleyerek bu etkinliklere ABD’li davet ettiğini hatırlattı. Siyasi yapıyla bu kadar içli dışlı olan bir kurumun hükümet fonlarına ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Amsterdam, bu nedenle FETÖ’nün ABD’deki okullarına öncelikle baktıklarını dile getirdi.

BÜYÜK SAHTEKARLIK

FETÖ’ye bağlı okulların kendi aralarında birçok usulsüz finansal işlem yaptığını, ortada büyük bir sahtekârlık olduğunu belirten Robert Amsterdam, “Eyalet bütçelerinden aldıkları paraları nereye harcadıklarını tam olarak gösteremiyorlar” ifadesini kullandı. FETÖ’nün ilginç yanının, görünen yapısının altındaki yeraltı örgütlenmesini gizleyebilmesi olduğunu belirten Amsterdam, 15 Temmuz darbe girişiminin bu yapılanmanın açıklayıcı bir örneği olduğunu söyledi. Fetullah Gülen’in ABD’de farklı platformlardaki bağlantıları nedeniyle Türkiye’de yaşanan her sorunun kamuoyuna kat ve kat abartılarak yansıtılmasını sağladığını belirten Amsterdam, FETÖ’nün 140 ülkedeki 2 bin okulu ile üstü örtülü siyasi faaliyetlerde bulunduğunu dile getirdi. Çok sayıda FETÖ mensubunun 15 Temmuz’dan kısa bir süre önce, Pensilvanya’da yaşayan Gülen’i ziyaret ettiğini anlatan Amsterdam, ordudaki mensuplarının Ağustos ayında atılacağını anlayan örgütün erken davranarak darbe girişiminde bulunduğunu vurguladı. Amsterdam, “FETÖ, Türkiye’nin geleceğine ve demokrasisine yönelmiş en büyük tehdittir” ifadesini kullandı.

STAR GAZETESİ