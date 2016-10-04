Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 Eylül'de Adana, Kilis, Şanlıurfa ve Mersin'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan, aralarında eczacı, doktor ve diş hekimlerinin de bulunduğu 25 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E, H.K, S.A, İ.S.İ, Y.Ç. ve T.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9'u savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Y.A, M.Ö, S.K, M.F.Y, G.Ö, B.B, D.A.A, U.G, A.T. ve N.A ise adli kontrolle serbest bırakıldı.