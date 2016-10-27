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FETÖ'nün sağlık yapılanmasına darbe: 20 gözaltı

Balıkesir polisi, FETÖ soruşturması kapsamında 'bylock' şifreli haberleşme programı kullandıkları tespit edilen 20 sağlık çalışanını gözaltına aldı.


27 Ekim 2016 14:28

Balıkesir'de sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir polisi tarafından yapılan operasyonda aralarında doktor, hemşire, memur, kamu hastaneleri genel sekreterliği çalışanları, il sağlık müdürlüğü personellerinin de olduğu 20 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Kamu Hastaneleri eski Genel Sekreteri H.Y.'de operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Şüpheliler sorguları yapılmak üzere Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.  

Bahadır Demirçeviren

Etiketler: fetö, sağlık yapılanması


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