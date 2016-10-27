Balıkesir'de sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir polisi tarafından yapılan operasyonda aralarında doktor, hemşire, memur, kamu hastaneleri genel sekreterliği çalışanları, il sağlık müdürlüğü personellerinin de olduğu 20 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Kamu Hastaneleri eski Genel Sekreteri H.Y.'de operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Şüpheliler sorguları yapılmak üzere Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bahadır Demirçeviren