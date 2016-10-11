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FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon

Gümüşhane’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sağlık yapılanmasına yönelik devam eden operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.

FETÖnün sağlık yapılanmasına operasyon

11 Ekim 2016 20:21

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından 20 Haziran 2016 tarihinde başlatılan FETÖ/PDY il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar, Gümüşhane’de hız kesmeden devam ediyor. Örgütün sağlık sektöründeki yapılanmasına yönelik çalışma yapan emniyet güçleri, aralarında Gümüşhane Sağlık Çalışanları ve Sağlık Hizmetleri Derneği (GÜSADER) yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 5 sağlık çalışanını gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan örgütün sağlık yapılanması sorumlusu olduğu iddiasıyla daha önce yapılan operasyonda tutuklanan Dr. İ.H.Ş’nin yardımcısı olduğu iddia edilen imam kökenli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevli H.Ş., GÜSADER yöneticilerinden F.Y., bir hemşire ve örgütün Gümüşhane’deki mütevelli heyeti üyelerinden olduğu iddia edilen iş adamı R.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, GÜSADER yöneticisi F.Y.'nin eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Recep Ergin
 

Etiketler: fetö


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