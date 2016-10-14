Diğer
Kategoriler

FETÖ'nün Sarıyer imamı tutuklandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili yapılan operasyonda örgütün Sarıyer İmamı olduğu iddia edilen M.T ile birlikte toplam 19 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda A serisi 1 dolar, örgüt elebaşına ati kitaplar, örgütsel dökümanlar ve şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.

FETÖnün Sarıyer imamı tutuklandı

14 Ekim 2016 14:15
FETÖ'nün Sarıyer imamı tutuklandı - Tıkla İzle

Türkiye genelinde 11 il ve İstanbul genelinde 10 farklı ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgütün sözde “Sarıyer İmamı” olduğu iddia edilen M.T. isimli erkek şahsında aralarında bulunduğu 5’i bayan, toplam 19 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda “A” serisi 1 Dolar, örgüt elebaşına ait kitaplar, örgütsel dokümanlar ve şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon ile ilgili araştırmalarını genişleten polis ekipleri, örgüt üyelerinin Okullarda kurban ve himmet parası topladıkları, okullarda örgüt elebaşına ait kitapların okutulduğu sohbetlerin yapıldığı,Örgüt üyelerinin kendi aralarında kriptolu mesajlaşma programı olan “Bylock” programını kullandıkları, Örgüt mensubu kişiler örgüt içerisinde hiyerarşi olarak daha yüksekteki kişiler tarafından kişisel profilleri aracılığıyla kataloglardan seçilerek evlendirildiklerini belirledi. Polis yaptığı araştırmada ayrıca", örgüt üyelerine 2014 yılı sonrasında siyasi telkinde bulunulduğu, 4öÖrgüt üyelerine 2014 yılı sonrasında başka bankalardan kredi çekmeleri, altınlarını bozdurmaları, evlerini arabalarını satarak tüm paralarının örgütle bağlantılı olan bankaya yatırılması yönünde telkinde bulunulduğu, Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı devlet okullarında görevli öğretmenlere sohbetlerin FETÖ’ye ait okullarda gerçekleştirildiği, FETÖ/PDY’le ait okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarından maaşlar yatırılmadan önce himmet veya kurban yardımı adı altında paralarının kesilerek maaşların dikkat çekmeyecek şekilde yatırıldığı,Amerika’ya dil eğitimi için giden öğrenci ve öğretmenlerin randevu aldırarak örgüt elebaşı ile görüştürüldüğü, FETÖ/PDY’ye bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin zorunlu şekilde bir gazete ve dergiye üye yapıldığı,

Örgüt mensuplarının tamamına sosyal medya hesabının açılmasının zorunlu hale getirildiği, bu sosyal medya hesaplarından cemaate ait yapılan saldırıların önüne geçilmesi ve kamuoyu algısı oluşturmak için tepki paylaşımlarının yaptırıldığı, FETÖ/PDY’ye bağlı okullarda 17-25 Aralık süresi sonrasında örgütün gizlenmek için yer altına inmeye başladığı, okullarda örgütsel dokümanların kaldırılmaya başlandığını" belirledi.
Operasyon sonrası yakalanan şüphelilerden örgütün Sarıyer İmamı olduğu iddia edilen M.T ile birlikte 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerden bir şahıs savcılık sorgusunun ardından, 14 şahıs hakkında yurt dışına çıkmamak kaydıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tugay Saday
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!