Türkiye genelinde 11 il ve İstanbul genelinde 10 farklı ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgütün sözde “Sarıyer İmamı” olduğu iddia edilen M.T. isimli erkek şahsında aralarında bulunduğu 5’i bayan, toplam 19 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda “A” serisi 1 Dolar, örgüt elebaşına ait kitaplar, örgütsel dokümanlar ve şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon ile ilgili araştırmalarını genişleten polis ekipleri, örgüt üyelerinin Okullarda kurban ve himmet parası topladıkları, okullarda örgüt elebaşına ait kitapların okutulduğu sohbetlerin yapıldığı,Örgüt üyelerinin kendi aralarında kriptolu mesajlaşma programı olan “Bylock” programını kullandıkları, Örgüt mensubu kişiler örgüt içerisinde hiyerarşi olarak daha yüksekteki kişiler tarafından kişisel profilleri aracılığıyla kataloglardan seçilerek evlendirildiklerini belirledi. Polis yaptığı araştırmada ayrıca", örgüt üyelerine 2014 yılı sonrasında siyasi telkinde bulunulduğu, 4öÖrgüt üyelerine 2014 yılı sonrasında başka bankalardan kredi çekmeleri, altınlarını bozdurmaları, evlerini arabalarını satarak tüm paralarının örgütle bağlantılı olan bankaya yatırılması yönünde telkinde bulunulduğu, Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı devlet okullarında görevli öğretmenlere sohbetlerin FETÖ’ye ait okullarda gerçekleştirildiği, FETÖ/PDY’le ait okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarından maaşlar yatırılmadan önce himmet veya kurban yardımı adı altında paralarının kesilerek maaşların dikkat çekmeyecek şekilde yatırıldığı,Amerika’ya dil eğitimi için giden öğrenci ve öğretmenlerin randevu aldırarak örgüt elebaşı ile görüştürüldüğü, FETÖ/PDY’ye bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin zorunlu şekilde bir gazete ve dergiye üye yapıldığı,

Örgüt mensuplarının tamamına sosyal medya hesabının açılmasının zorunlu hale getirildiği, bu sosyal medya hesaplarından cemaate ait yapılan saldırıların önüne geçilmesi ve kamuoyu algısı oluşturmak için tepki paylaşımlarının yaptırıldığı, FETÖ/PDY’ye bağlı okullarda 17-25 Aralık süresi sonrasında örgütün gizlenmek için yer altına inmeye başladığı, okullarda örgütsel dokümanların kaldırılmaya başlandığını" belirledi.

Operasyon sonrası yakalanan şüphelilerden örgütün Sarıyer İmamı olduğu iddia edilen M.T ile birlikte 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerden bir şahıs savcılık sorgusunun ardından, 14 şahıs hakkında yurt dışına çıkmamak kaydıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tugay Saday

