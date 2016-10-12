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FETÖ'nün 'SGK imamı' tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün 'SGK imamı' olan Mehmet Ali Yıkarbaba tutuklandı.

FETÖnün SGK imamı tutuklandı

12 Ekim 2016 15:27

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün 'SGK imamı' olduğu belirlenen SGK Nevşehir eski İl Müdürü Mehmet Ali Yıkarbaba tutuklanarak, E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Tutuklanan Mehmet Ali Yıkarbaba'nın, FETÖ'nün 'Türkiye Memurlar Mütevelli Heyeti' yönetiminde de olduğu iddia edildi.

'SGK imamı' Yıkarbaba'nın ortaya çıkarılması ve tutuklanmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun’u tebrik etti. 

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR

Etiketler: Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı


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