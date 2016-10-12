Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün 'SGK imamı' olduğu belirlenen SGK Nevşehir eski İl Müdürü Mehmet Ali Yıkarbaba tutuklanarak, E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Tutuklanan Mehmet Ali Yıkarbaba'nın, FETÖ'nün 'Türkiye Memurlar Mütevelli Heyeti' yönetiminde de olduğu iddia edildi.

'SGK imamı' Yıkarbaba'nın ortaya çıkarılması ve tutuklanmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun’u tebrik etti.

Coşkun Sağlamdin

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