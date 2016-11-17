Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı yaptığı hain darbe girişimin ardından önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün bir siber tim kurduğu bilgisi yaygınlaşırken, bu siber timlerin darbe girişiminde de görev aldığı ortaya çıktı. 15 Temmuz akşamı askerlerin harekete geçmesiyle hemen bilgisayar karşısına geçen FETÖ yanlısı siber timler, kurumsal şirketler, kamu ve devlet sitelerine saldırılar yaptı. Saldırılar nedeniyle kısa süreliğine siteler kapandı.

Halk sokaklarda, gönüllü hackerler bilgisayar başında savaş verdi

Öte yandan, gece saldırıyı fark eden gönüllü kahraman Türk hackerlar da saldırıya anında karşılık verdi. Görünmez kahraman Türk hackerlar, saldırıya anında karşılık vererek bertaraf etti. Saldırıyı engelleyen hackerlar, olası bir saldırı ihtimalini de düşünerek bir an olsun bilgisayarları başından ayrılmadı.

FETÖ'nün en çok Twitter'da algı yönettiğini ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Fuat Turgud, "Hain darbe girişiminin olduğu gece yapılan bu saldırıları gönüllü Türk hacker grupları aralıksız bir şekilde engellemekle meşgul oldu. Halkımız sokaklarda, bilişim uzmanlarımız ise bilgisayar başında savaş verdi. Ne kadar saldırılar engellenmeye çalışılsa da bir takım veriler bir çok şahsi sosyal medya, telefon, adres bilgileri, kredi kart bilgileri, veri çalınmıştır. FETÖ terör grubu hackerları sosyal medyada algı oluşturmak amacı ile hiti yüksek sayfalar satın alarak veya hackleyerek oradan paylaşımlarda bulundular. Bu grupların en çok algı yönettiği yer de Twitter oldu. Twitter'da gündemlere yazdıkları yazılım ve satın aldıkları yazılımlar ile gündem çalışmaları yapıp algı yönettiler. Vatansever Türk bilişim ve sosyal medya uzmanlarımız ise onlara karşı sürekli atakta bulunmuşlardır" dedi.



Hakan Gözalan - Halil İbrahim Karabıyık

