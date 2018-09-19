FETÖ'nün sözde ‘bölge muhasebe imamı' tramvay durağında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince aranan “Sami” kod adlı Orhan S.'nin İstanbul Güngören'de bir hücre evinde saklandığını tespit etti.

Örgüte yönelik yürütülen söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, zanlıların izini ilçede bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki tramvay durağında buldu. FETÖ/ODY üyesi Orhan S. ve eşi Fatma S. durakta beklerken gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan üst aramasında, örgüt üyesi “Sami” kod adlı Orhan S.'nin üstünde sahte kimlik ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu süren FETÖ firarisi Orhan S. ve eşinin, örgütün aktif olduğu yıllarda FETÖ'nün Küçükçekmece, Başakşehir, Zeytinburnu, Bakırköy ve Güngören'den sorumlu ‘muhasebe imamı' olduğu, sonraki süreçte ise Anadolu büyükşehir muhasebeciliği yaptığı ileri sürülürken, zanlının bu yılın başında örgüt tarafından Marmara bölgesinden sorumlu ‘muhasebe imamlığına' getirildiği ortaya çıktı.

Sadık Kahraman

