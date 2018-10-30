FETÖ'nün sözde emniyet imamından gazetecilere tepki

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kastamonu'nun sözde “emniyet imamı” olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “silahlı terör örgütü üyesi olduğu” ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen tutuklu sanık Ali K. ile avukatı katıldı.

Darbenin ne destekçisi olduğunu ne de içerisinde bulunduğunu savunan Ali K., “Ben, ailemle bir tatile gittim. Bu tatil nedeniyle otelde kaldığım için 27 aydır tutuklu kalacağımı bilseydim gitmezdim” dedi.

Mahkeme heyeti tarafından Zaman gazetesine destek için Kastamonu Adalet Sarayı önündeki eylemlere katıldığının hatırlatılması üzerine sanık, “Adliyenin önündeki eylemlere merakım yüzünden katıldım. Basın özgürlüğünü savunduğum için geldim. Ama görüyorum ki duruşmadaki haberlerim, basın mensupları tarafından çarpıtılıyor. ByLock ile ilgili sözlerim yanlıştır. Eğer böyle olacağını bilseydim bana ne basın özgürlüğünden” diye konuştu.

Mahkeme heyeti tarafından Bank Asya'ya da para yatırdığının hatırlatıldığı tutuklu sanık, “Çağrıyla hareket etmedim. Evimde bulunan bir miktar ziynet eşyasını Bank Asya'ya yatırdım. 1 yıl sonrada çekip bedelli askerliğimi yaptım. Bilseydim tutuklu kalacağımı yatırmazdım” şeklinde konuştu.

Daha önceleri FETÖ'nün Kastamonu'daki okulunda çalıştığını ifade eden Ali K., “Ben burada çalışan sıradan bir öğretmendim. Aynı okulda 9 yıl çalıştım. Bu okula bütün bürokratlar çocuklarını gönderiyordu. Eğer suç olduğunu bilseydim çalışmazdım. Şimdi emniyet imamlığı yaptığım söyleniyor. Gizli tanık ‘Garson'un teslim ettiği CD'de mahrem imamlar arasında benim ismim de varmış. O beni tanımaz ben onu tanımam. Ben emniyet imamı falan değildim. Polislere sohbet düzenlemedim” ifadelerini kullandı.

ByLock kullandığı yönündeki iddiaları reddederek beraatını isteyen Ali K., “ByLock diye bir programı kullanmadım. Üç hattımda da kullandığım söyleniyor. Ama ben bu programı bilmiyorum. Bugüne kadar içeriğe dair herhangi bir şey de verilmedi bize. Ben terörist değilim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, avukatın mütalaa için savunma süresi istemesi üzerine duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Vedat Yunus İkizoğlu

