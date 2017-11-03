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FETÖ'nün sözde 'entelektüel tiyatrocular imamı' yakalandı

İzmir merkezli 14 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün entelektüel ve Gürcistan yapılanmasına yönelik hakkında yakalama kararı bulunan 41 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün sözde 'entelektüel tiyatrocular imamı' olduğu ileri sürülen Ömer Pekin'in de bulunduğu öğrenildi.

FETÖnün sözde entelektüel tiyatrocular imamı yakalandı

03 Kasım 2017 13:29

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda, örgütün Gürcistan ve entelektüel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 14 ilde birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından tutuksuz yargılanan, Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşına komedyen Atalay Demirci ile birlikte özel tiyatro gösterisi yapan Ömer Pekin'in de bulunduğu öğrenildi. İstanbul'da gözaltına alınan Ömer Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde 'entelektüel tiyatrocular imamı' olduğu ileri sürüldü. Firari olan 23 şüphelinin aranmasına devam edildiği öğrenildi. 

Atakan Şen

Etiketler: entelektüel tiyatrocular imamı

 

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