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FETÖ’nün sözde ‘ilçe imamı’ sahte kimlikle yakalandı

Isparta’da FETÖ’nün Uluborlu ilçesi imamı olduğu iddia edilen şahıs sahte kimlikle yakalandı.

FETÖnün sözde ilçe imamı sahte kimlikle yakalandı

08 Ocak 2018 19:36

Edinilen bilgiye göre, Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılan şahsın kimliğinin sahte olduğu ve gerçek isminin R.G. olduğu belirlendi. Şahsı detaylı şekilde inceleyen ekipler, R.G.’nin Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘FETÖ/PDY terör örgütü’ne üye olmak suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan R.G., “FETÖ terör örgütü üyesi olmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından adli makamlara sevk edildi. Isparta Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.G. cezaevine gönderildi.

R.G.’nin FETÖ terör örgütünün sözde “Uluborlu ilçe imamı” olduğu iddia edildi. 

Feti Kılıç
 

Etiketler: fetö, imam

 

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