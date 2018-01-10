FETÖ'nün sözde imamı olduğu iddia edilen 8 şüpheli tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 13 Aralık tarihinde FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve aralarında muvazzaf astsubay, emekli astsubay, asker/polis okulları öğrencisi olan, çeşitli ankesörlü/market/büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları tespit edilen ve bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri değerlendirilen 62 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Askeri mahrem yapı şüphelilerinin gözaltında verdikleri ifadelerden yola çıkan polis 27 Aralık tarihinde ikinci kez düğmeye bastı.

TEM ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya, Denizli, Sakarya ve Erzurum, Osmaniye ve Uşak'ta ev ve iş yerlerinden oluşan 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda askeri mahrem yapının sivil imamları konumunda oldukları iddia edilen ve aralarında doktor, öğretmen, sivil memur ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 10 sivil gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 10 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.İ, M.N.Ç, M.B, M.G, N.Ç, S.K, S.B. ve T.D. tutuklanırken, E.K. ile G.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.