FETÖ'nün sözde imamlarının telefonlarında (+) 1 şifresi

Şüphelilerin, sorumlusu oldukları kişilerin telefonlarını (+) 1 olarak kaydedip numaraları gizledikleri ve bazı erkek örgüt üyelerinin ise kadın isimleriyle kaydedildiği tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 13 Aralık tarihinde FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve aralarında muvazzaf astsubay, emekli astsubay, asker/polis okulları öğrencisi olan, çeşitli ankesörlü/market/büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları tespit edilen ve bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri değerlendirilen 62 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Askeri mahrem yapı şüphelilerinin gözaltında verdikleri ifadelerden yola çıkan polis 27 Aralık tarihinde ikinci kez düğmeye bastı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) operasyon timleri Antalya, Denizli, Sakarya ve Erzurum, Osmaniye ve Uşak'ta ev ve iş yerlerinden oluşan 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda askeri mahrem yapının sivil imamları konumunda olan ve aralarında doktor, öğretmen, sivil memur ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 10 sivil gözaltına alındı.

Çözülme başladı, sistem ortaya çıktı

Sözde imamların askerleri küçük gruplar halinde her defasında farklı evlerde toplayarak FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kitaplarının okuttuğu ve sohbet videolarını izlettiği ortaya çıktı. Çok sayıda örgüt mensubunun askeri lise sınavlarına, soruların cevaplarını önceden alarak girdikleri ifadelerinden yola çıkan polis, işleyişi de gün yüzüne çıkardı. Gözaltındaki şüphelilerin itiraf ve ifadelerini değerlendiren TEM ekipleri, daha önce Antalya'da sözde imamlık yapmış şehir dışındaki imamlarla birlikte, halen Antalya'da Tıp Fakültesinde doktor, Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen ve Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bir din görevlisinin de bulunduğu kişilere ulaştı. Askeri okula gidecek aday öğrencilerin üçerli dörderli gruplar halinde kampa alındığı, ardından askeri okul sınavlarının sorularının verildiği ve liseyi kazandıktan sonra da imamların bir süre öğrencilere nezaret ettiği, daha sonra da Ankara'daki sözde askeri imama devredildiği bildirildi. Sorumlu sivil imamların deşifre olmamak için genelde tayin çıkardıkları da belirlendi.

(+) 1 numaralı ve kadın isimleriyle kayıtlı gizli görüşmeler

Şüphelilerin, örgüt üyelerinin isimlerinin telefonlara kayıt şekli de ifadelerde ortaya çıktı. Cep telefonlarıyla görüşmeyi mümkün olduğu kadar tercih etmeyen sözde imamların, buluşma yer ve saatinde değişiklik olması durumunda ankesörlü telefonları tercih ettikleri tespit edildi. Sözde imamlar, sorumlusu oldukları örgüt üyelerinin isimlerini telefonlara kadın isimleriyle kaydederken numaralarda da farklı yöntemler kullandı.

Şahısların sorumlusu oldukları kişilerin telefonlarını (+) 1 olarak kaydedip numaraları gizledikleri ortaya çıktı. Her numaraya bir fazla rakam eklenerek kaydedilen numaralar sadece kayıt yapan sözde imamlar tarafından bilinirken, telefonda kayıtlı numaralar başkaları tarafından arandığında ise alakasız isimlere ulaşıldı.

Şüphelilerin adliyedeki ifadele işlemlerinin devam ettiği belirlendi.