FETÖ'nün sözde istihbarat imamı, Gülen'e laf söyleyen çalışanını "Tayyipçisin" diye dövmüş

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eczacı Naim S., emniyetin sözde istihbarat imamı olduğu belirlenerek yakalanmıştı. Yakalan Naim S., 18 Kasım 2016 tarihinde hakkındaki suçlamaları ret etmiş ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Zanlı Naim S. hakkında terör örgütü FETÖ yöneticisi olmak, himmet toplamak, örgüt üyelerine 'Bylock' ve diğer programları yüklemek ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'ndeki örgüt üyelerinin sözde imamı olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

"ByLock'u kullandım, yüklettim"

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılan tutuklu sanık Naim S., savcının hakkında bahsettiği suçlamalarda ilgili "Suçlamaları kabul ediyorum, etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum" dedi.

Sadece FETÖ'nün yönetici olduğunu kabul etmeyen zanlı, "Sohbetlere katıldım bazen de ben yapıyordum. Sohbetler dini içeriklidir sohbetlere himmet vermişliğim olmuştur. Bu himmet yardım amaçlıydı ben himmet toplamadım. Bylock kullandım, programın yükletilmesini ben söylemiştim. Dini içerikli sohbetlerimizde güvenlik gerekçesi ile 'ByLock' yüklemiştik. Kakao Talk kullandığımız bir haberleşme yöntemi değildi" dedi.

"ByLock'tan sonra Eagle yükledik"

İtiraflarına devam eden Naim S., "Bylock kapandıktan sonra 'Eagle' yükledik. Eagle’yi de yüklemelerini polislere ben söyledim. Sohbetler grup halindeydi yeri ve zamanı ByLock üzerinden söyleniyordu. Sohbet içinde siyaset konuşulmazdı ama kendi aramızda konuşurduk. Eşimle katalog evliliği yapmadık, onun telefonuna programı ben yükledim. Salih kod adlı Sinan S. Bylock'tan haberleşmemizi söylüyordu. Himmet paralarının çoğu esnaflar tarafından verilirdi. Polisler küçük miktarda verirlerdi. Benim sohbet grubumda sadece polisler vardı. Dini duygularla bu yapıya katıldım" diye konuştu.

Evlilerden yüzde 5, bekarlardan yüzde 10 himmet

Kendi grubunda tamamen polislerin olduğu ancak yapıda tüm polislerin olduğu grupları Salih kod adlı Sinan S.'nin bildiğini aktaran Naim S., "Himmet parası topluyorduk. Bu yapı bekarlardan yüzde 10, evlilerden yüzde 5 himmet parası alıyordu. Bu paraların öğrencilere gittiği söyleniyordu. Yapının himmet kaynağı genellikle esnaftı" diye konuştu.

Örgüt lideri Gülen'e laf söyleyen işçisini dövmüş

Mahkeme heyeti sanığın ardından bazı tanıkları dinledi. Sanığın yanında 2012 ile 2014 yılları arasında çalışan A.B., örgütün sözde istihbarat imamı Naim S.'den dayak yediğini ileri sürdü. İş yerinde çalıştığı sırada bir kişinin eczaneye geldiğini aktaran tanık A.B., şunları söyledi:

"Masada Zaman gazetesi vardı, dükkana gelen kişi gazeteyi görünce 'bir daha bu dükkana gelmeyeceğim' dedi. Ben de Naim S.'ye, gazetenin Fetullah Gülen'in olduğunu söyledim. Bana Naim, 'Sen Tayyipçisin, bir daha gelme. Sen Fetullah'ın adını ağzına alamazsın' diyerek kafamı tutup yere vurdu. Eczanede çalışan bir arkadaşta bu duruma şahit oldu. Sanık genelde eczaneye gelen polislerle arka tarafta konuşuyordu, zarf veriyorlardı. Ben verilen zarfların içerisinde para olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ay düzenli olarak polisler, zarf getiriyordu. Bazen farklı farklı polisler geliyordu, onlara da 'akşam görüşürüz' diyordu. Bir de gelen polislerin hepsi 'abi' diyordu."

Bank Asya'ya para yatır talimatı da vermiş

Tanıklardan polis memuru M.D. ise, "2011 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesine tayinim çıktı. Sohbetlere katılıyordum. Buradaki sohbetleri Naim S. veriyordu. Genelde haftada bir katılırdım. 17/25 Aralık süreci öncesinde sohbet tarihleri yüz yüze söyleniyordu. Sonrasında telefonuma 'ByLock yükledi 'buradan haberleşeceğiz' dedi. ByLock'tan sonra 'Eagle’ programı yükledi. Sohbetlerde telefonu dışarı bırakıyorduk. Grup sorumlusu M.İ.'ydi. M.İ. yurt dışındayken himmet parasını ben toplayıp Naim S.’ye verdim. 17/25 sürecinden sonra Naim Sert, Bank Asya’ya para yatırmamı da söylemişti" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu