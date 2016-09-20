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FETÖ’nün sözde komiser sorumlusu tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiserlerin sözde sorumlusu tutuklandı.

FETÖnün sözde komiser sorumlusu tutuklandı

20 Eylül 2016 00:24

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiserlerin ağabeyi olarak FETÖ emniyet sorumlusu öğretmen Mahmut Karslı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanmasının ardından ifadesi alındı. KOM Şube Müdürlüğünde ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sözde komiser abisi Mahmut Karslı çıkartılmış olduğu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: FETÖ’nün sözde komiser sorumlusu


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