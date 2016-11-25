Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Merkez ve Kdz. Ereğli ilçesinde FETÖ'ye ait kapatılan kurumlarda müdürlük, çalışan ve öğretmenlik yaptığı iddia edilen şüpheliler ile görevinden ihraç edilen öğretmenlerin bulunduğu 7 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alınan 7 şüpheli sağlık kontrolünden geçti.

Aralarında sözde 'mühendislerden sorumlu imam' olduğu öğrenilen İ.K. isimli öğretmen de adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı'nın ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir