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FETÖ’nün sözde sıkıyönetim komutanına 12 yıl 6 ay hapis

FETÖ darbe girişimi sırasında, adı sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede "Tekirdağ sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Çorlu 105. Topçu Alay Komutanı Samettin Öremiş 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖnün sözde sıkıyönetim komutanına 12 yıl 6 ay hapis

26 Haziran 2018 00:21

Tutuklu sanık Öremiş ve avukatlarının katıldığı Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Öremiş, duruşmada kullandığı ifadelerinde 15 Temmuz darbe girişimini televizyonlardan duyduğunu ve Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan listede isminin sıkıyönetim komutanı olarak yazılmasıyla bir alakası olmadığını ileri sürdü.

Daha sonra duruşmada bulunan avukatları da sanık Öremiş’in suçsuz olduğunu ve darbe girişimini destekleyecek bir faaliyette bulunmadığını savunarak, müvekkilinin beraatını istedi. Ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu ve mahkeme heyeti sanık Öremiş'in 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkemede verilen kararın ardından darbenin sözde sıkıyönetim komutanı olarak ismi geçen Öremiş cezaevine gönderildi.

Halil Dağ
 

 

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