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FETÖ’nün sözde yardım derneğine operasyon: 13 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün mali yapısına destek sağlayan kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği" yöneticisi 13 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖnün sözde yardım derneğine operasyon: 13 gözaltı

23 Şubat 2018 11:16

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 dernek yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu terör örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 22 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda örgütsel dokümanlara da el konuldu.Polis, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Sadık Kahraman

Etiketler: dernege operasyon, fetö, Kimse Yokmu Derneği

 

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