Türkiye onların adını yazarımız Fuat Uğur’un darbe girişiminden üç ay önce kaleme aldığı yazı ile tanıdı. FETÖ’nün içinde kripto ve mahrem bilgilere vakıf, örgüt elemanlarını yönlendiren bir ekip var. Bunların adı: Hususiler.

İzmir’de FETÖ’ye yönelik hazırlanın iddianamede “Hususiler”in astronomik maaşlara bağlandığı deşifre edildi. Gizli tanık “Yeğen”in ifadelerine göre, örgüt elebaşı Fetullah Gülen “Hususiler”le bizzat ilgileniyor, onlara ödenecek ücret konusunda çok hassas davranılmasını istiyordu. Örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), yargı ile emniyetteki sorumlulardan oluşan “Hususiler”e haftalık 25 bin lira ödeme yapıyordu.

EVİNİZİ SATIN MAAŞINI VERİN

Gülen’in “Örgüt içerisinde mali bir kriz yaşansa bile Hususilerin ödemelerini asla aksatmayacaksınız, gerekirse evinizi ve arabanızı satıp ödeme yapacaksınız” dediğini aktaran Gizli tanık “Yeğen” şu bilgileri verdi: “Her sözde eyaletin Hususi Abi’sine haftalık 25 bin lira, aylık 100 bin lira ödeme yapılıyordu. Bahsi geçen para hiçbir zaman azalmaz, duruma ve yol harcırahlarına göre artar. (Maaşlar dışında) Sadece bir eyaletin yıllık asgari düzeyde harcadığı para 1 milyon 200 bin lira tutarındadır.”

HÂLÂ DEŞİFRE OLMADILAR

Hususiler hakkında ilk bilgileri yazarımız Fuat Uğur ile paylaşan eski cemaat üyesi Ümit Akdemir’e göre, 15 Temmuz’dan üç ay önce Ankara’da buluşup darbe girişiminin nasıl yapılacağını planlayan Hususiler, tam anlamıyla deşifre edilebilmiş değil. “Çünkü şimdiye kadar kendilerini ele veren falsoları olmadı. Ne çocuklarını dershanelere gönderdiler ne okullara gönderdiler ne de Bank Asya’dan işlem yaptılar. Hâlâ aktifler.”

Pekiyi sayıları ne kadar? Akdemir bu soruya “Türkiye genelinde 300 civarında abi sistemi var. Hususi sayısı alt elemanlarıyla birlikte 4-5 bini buluyor” diye cevap veriyor ve şöyle anlatıyor:

HER YOL MÜBAH

“Hususiler arasında en bilinenleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Kozanlı Ömer. Bunların genel lider kadrosunun başında ise Mustafa Özcan yer alıyor. Hususiler mühendis (özellikle bilişimci) ve ilahiyat kökenlilerden oluşturuldu. Bunlardan 10 kişisi Fethullah Gülen ile doğrudan görüşüyor. Gülen, ilahiyatçıları yanında topladı. Hususilere zina, içki gibi her türlü yasak mübah ilan edildi. Bunlar her kılık ve tipte karşınıza çıkabilir. Kendilerine özel evleri vardır. Maaşları bölge imamından değil merkezden gelir.

BYLOCK GÖSTERGE

ByLock kullanmak en önemli Hususi göstergesi. Ancak her ByLock kullanan Hususi değil. Eğer bir kişinin dershane, banka, kolej kaydı yok ama ByLock kullanmışsa kesin Hususi’dir. Bunlarda hareketlilik devam ediyor. Bu saatten sonra darbeye kalkışmaları zor. Ama lokal olarak kaos oluşturmak hedefindeler. Kaçanlar Balkan ülkelerinde Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs’ta üs kurdu. Özellikle Kıbrıs’a dikkat edilmeli. Bunlar bir merkezden yönlendiriliyor. Devlet ise aynı şekilde ortak akılla mücadele etmiyor. Bence bütün davalar ortak yürütülmeli.”

TÜRKİYE GAZETESİ