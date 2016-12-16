Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin avukatlar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan S.A. ile adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan M.B., F.K., Ş.T. ve K.T., Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez hakim karşısına çıktı. 68 sayfalık iddianamede sanıklar, haklarında yöneltilen suçlarla ilgili savunma yaptı. Özel bir dershanede öğretmen olan örgütün Tokat avukatlar imamı S.A., savunmasında mağdur olduğunu ileri sürerek, “Vicdanınıza sesleniyorum. Bu davanın en mağduru benim. İki çocuğum var. Hain yapının çözülmesine yardımcı olmak isterim. Keşke yardımcı olabilseydim. Dershanede çalışırken yönetici isimleri verebilirim. Ben kimseden talimat almadım. ByLock programını kullanmadım ve indirmedim. Olmayan bir şeyin ispatını yapamam. Bir kumpasın içerisindeyim” dedi.

S.A.’nın savunmasından sonra mahkeme heyeti 15 dakikalık ara verdi. Mahkeme, aranın ardından kararını açıkladı. Kararda, S.A'ya FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 15 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan F.K. ile M.B, 1 yıl 8 ay 18 gün, Ş.T. 2 yıl 1 ay, K.T. ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıkların avukatlarının karara itirazda bulunarak, Yargıtaya temyize başvuracakları öğrenildi.

Nurhan İçmez

