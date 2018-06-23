FETÖ’nün Trabzon il imamı ve eşi Ordu’da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin Trabzon il imamı olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla aranan Muhammet K. ile eşi Ayşe Aslıhan K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Ordu’da örgüt mensuplarının gaybubet evi olarak adlandırdığı adreste saklandığı tespit edilen karı koca Ordu Emniyeti ile düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Şahsın örgüt kontrolünde olan Karadeniz İşadamları Derneği üyesi olduğu, 2008-2010 yıllarında Ağrı, 2010-2013 tarihlerinde Gümüşhane, 2014-2016 döneminde de Trabzon il imamlığı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili şahsın Trabzon’a gelerek Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusuna başlandığı bildirildi.