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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 15'i muvazzaf 21 asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. 

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli askerin adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verildi, 21 şüpheli ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden 15'inin muvazzaf asker oldukları öğrenilirken soruşturma kapsamında firari 8 şüphelinin arandığı öğrenildi.  

Yusuf Melikoğlu
 

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