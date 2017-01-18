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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 54 ilde operasyon: 19 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde bulunan 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 54 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltı alındı.

FETÖnün TSK yapılanmasına 54 ilde operasyon: 19 gözaltı

18 Ocak 2017 09:22

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldığı ve 'Bylock' kullandığı belirlenen, çeşitli rütbelerde bulunan 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 54 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, operasyonun devam ettiği öğrenildi. 

Tugay Saday


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