Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldığı ve 'Bylock' kullandığı belirlenen, çeşitli rütbelerde bulunan 243 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 54 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Tugay Saday