FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz Salı günü İstanbul merkezli 25 farklı ilde 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında yakalanan 33 şüpheliden 31'i sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilirken etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan 2 şüpheli asker ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimlikçe sorgularına devam edilen şüphelilerden aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheli tutuklanırken 8 şüpheli ise hakimlikçe serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin ise aranmasına devam ettiği öğrenildi.