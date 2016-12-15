Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Türkiye baro başkanları imamının M.K. olduğu tespit edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K’ya bağlı bulunan baro başkanları ile ilgili adliyelere bilgi gönderildiği kaydedildi. M.K.'nın ise firarda olduğu ve yakalanması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

16 komiser hakkında yakalama kararı

Öte yandan, Türkiye genelinde 16 komiser hakkında 2009 ile 2014 yılları arasında gerçekleştirilen komiserlik sınavında soruların kendilerine verildiği iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı.

Nurhan İçmez