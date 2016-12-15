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FETÖ’nün Türkiye baro başkanları imamı yurt dışına kaçmış

Tokat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün Türkiye baro başkanları imamının yurt dışına kaçmış olduğu ortayı çıktı.

FETÖnün Türkiye baro başkanları imamı yurt dışına kaçmış

15 Aralık 2016 18:32

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Türkiye baro başkanları imamının M.K. olduğu tespit edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K’ya bağlı bulunan baro başkanları ile ilgili adliyelere bilgi gönderildiği kaydedildi. M.K.'nın ise firarda olduğu ve yakalanması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

16 komiser hakkında yakalama kararı

Öte yandan, Türkiye genelinde 16 komiser hakkında 2009 ile 2014 yılları arasında gerçekleştirilen komiserlik sınavında soruların kendilerine verildiği iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı. 

Nurhan İçmez

Etiketler: fetö, FETÖ Türkiye baro başkanları imamı, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması, Tokat


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